Nel doppio appuntamento di domani: La gelosia consuma Tano che pensa che Miguel sia il padre del bambino che sua moglie aspetta. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap, Il 18° compleanno di Lucas si trasforma in un incubo: Tano, accecato dalla gelosia, elabora un piano folle per vendicarsi di sua moglie e di Miguel. Nell'episodio precedente della soap spagnola Il suicidio di Jiménez riapre il caso sulla morte di Óscar Egea e alimenta i sospetti su Paca, ritenuta coinvolta non . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 31 luglio: Tano al limite, vuole avvelenare Gracia? Il sospetto lo devasta