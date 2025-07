Ritiro sul campo in erba di San Lorenzo in Campo Il ds Moroni spegne possibili polemiche La Vigor si prepara al test Gubbio | Alonzi sta bene nessun problema

La Vigor sta vivendo una nuova avventura a San Lorenzo in Campo. Un’esperienza inedita, ma sicuramente stimolante. In primis per la squadra perchĂ© il ritiro è un’occasione per conoscersi meglio ed accrescere il feeling in campo. Per ora tutto liscio, eccezion fatta per qualche acciacco di inizio preparazione, al di lĂ di ciò mister Magi si aspetta dei progressi nell’amichevole di domani a Gubbio. Lontano da Senigallia, la Vigor sta lavorando senza pressioni, ma le aspettative nella spiaggia di velluto ci sono eccome. Sui social l’entusiasmo è tangibile: la campagna acquisti del club ha ricaricato di entusiasmo una piazza che lo scorso anno se l’è vista brutta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

