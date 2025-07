Ritenuto autore di 2 rapine ed un' estorsione avvenute a Veronetta viene portato in carcere

È indagato per 2 rapine ed un episodio di estorsione commessi nel quartiere di Veronetta tra novembre 2024 e giugno 2025. Nel pomeriggio di martedì 22 luglio, i carabinieri della sezione radiomobile di Verona hanno tratto in arresto un 42enne tunisino, individuato nel corso di un servizio di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

