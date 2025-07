Rissa tra maranza l’opposizione | Presidio fisso

"Chiediamo risposte immediate e concrete". Preoccupazione e richieste di aumentare il presidio del territorio da parte di Pietro Cappellini e Gianpiero Biondo, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, a seguito dell’aggressione all’arma bianca accaduta domenica scorsa nella piazza commerciale della Meridiana, a Casalecchio. Episodio di violenza metropolitana che ha registrato il ferimento di un diciottenne di origine magrebina e la fuga dei protagonisti di un atto di delinquenza che ha colpito la comunitĂ locale e le famiglie che alle 19 affollavano ancora l’emiciclo della multisala. "Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di eventi che confermano un clima crescente di insicurezza – dichiarano i consiglieri d’opposizione –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra maranza, l’opposizione: "Presidio fisso"

In questa notizia si parla di: presidio - rissa - maranza - opposizione

