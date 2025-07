Risorse MOF | slittano a settembre i compensi accessori per docenti e ATA salvi quelli degli esami NOTA

Niente pagamenti dei compensi accessori ad agosto per il personale scolastico. A causa del mancato trasferimento delle risorse del MOF (Miglioramento dell’Offerta Formativa), docenti e ATA non riceveranno i tanto attesi emolumenti extra, con lo slittamento delle retribuzioni al mese di settembre. Scadenza mancata per assenza dei fondi MOF Nonostante le segreterie scolastiche avessero già . Risorse MOF: slittano a settembre i compensi accessori per docenti e ATA, salvi quelli degli esami NOTA . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: risorse - settembre - compensi - slittano

Terremoto del 18 settembre 2023, Ancarani (Pd): "Garantire risorse adeguate e la ricostruzione completa" - Inserire formalmente il sisma che il 18 settembre 2023 ha colpito Tredozio, Rocca San Casciano e i territori limitrofi nel pacchetto di emendamenti al Decreto-Legge 65/2025, attualmente in fase di conversione in Parlamento.

I nidi convenzionati di Roma a rischio chiusura: "Senza risorse, a settembre non ce la faremo" - A settembre molti dei nidi convenzionati con il Comune di Roma non avranno le risorse economiche per riaprire.

Formazione docenti, Anief: ‘Da settembre suddivisione delle risorse a tutto il personale’ - A settembre inizieranno le trattative per la ripartizione dei fondi per la formazione docenti. Il sindacato Anief fa il punto sulle novità , dai fondi PNRR ai nuovi obblighi contrattuali, chiedendo che il diritto all’aggiornamento sia esteso a tutto il personale e non solo agli insegnanti.

Stipendio agosto docenti e ATA 2023 con piccolo aumento taglio cuneo fiscale per alcuni, ma pagamento ruolo di coordinatore, segretario.... slitta a settembre; Scuola, il pagamento da fondo di istituto slitta a settembre 2024?; Pagamenti MOF, ancora niente soldi alle scuole. L'allarme dei sindacati: Se non si fa in tempo il pagamento slitta ad ottobre.