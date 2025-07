Riscoprire ’La soglia del silenzio’ Sarzana un museo a cielo aperto Massari idee scolpite nel marmo

Non una semplice esposizione, ma un invito a rallentare, a osservare e a riscoprire il valore dell’ascolto. Questo il senso de ‘La soglia del silenzio’, la mostra personale di Luciano Massari, curata da Alberto Mattia Martini, che a partire da sabato e sino al prossimo 28 ottobre trasformerà il centro storico di Sarzana in un grande museo a cielo aperto. Un percorso chiaro quello portato avanti dal Comune di Sarzana che dopo gli idoli di Paolo Fiorellini, anche in vista della candidatura a Capitale italiana della cultura per il 2028, continua a calare la storia e la bellezza della città nella contemporaneità . 🔗 Leggi su Lanazione.it