Risciò vietati nel centro di Firenze dal 15 ottobre

Col regolamento che vieta nell'area Unesco di Firenze caddy, risciò o altri mezzi atipici per portare i turisti "Firenze potrà essere la prima città d'Italia" ad avere qualcosa del genere, si tratta "di un'esigenza non più rinviabile" e "raccogliendo le istanze degli operatori abbiamo previsto che il regolamento entrerà in vigore il 15 ottobre". Lo ha dichiarato l'assessore al turismo e sviluppo economico del Comune di Firenze Jacopo Vicini in Consiglio comunale. Stamani è previsto il voto della delibera e la giunta ha presentato un emendamento dove si indica la data del 15 ottobre come entrata in vigore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Risciò vietati nel centro di Firenze dal 15 ottobre

