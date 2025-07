Rischio idrogeologico per il 94,5% dei comuni Quasi 6 milioni di persone convivono con il pericolo di frana

Aumenta del 15% la superficie del territorio italiano che risulta a rischio frane nei Piani di assetto idrogeologico (Pai), passando dai 55.400 chilometri quadrati del 2021 ai 69.500 chilometri quadrati del 2024, pari al 23% del territorio nazionale. Significa che sono a rischio 5,7 milioni di abitanti, di cui 1,28 milioni residenti in aree a maggiore pericolosità . Oltre 582mila famiglie, 742mila edifici, quasi 75mila unità locali di impresa e 14mila beni culturali sono esposti a rischio nelle aree a maggiore pericolosità da frana. Gli incrementi più significativi si rilevano nella Provincia Autonoma di Bolzano (+61,2%), Toscana (+52,8%), Sardegna (+ 29,4%), Sicilia (+20,2%) e sono dovuti principalmente a studi di maggior dettaglio effettuati dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Province autonome. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rischio idrogeologico per il 94,5% dei comuni. Quasi 6 milioni di persone convivono con il pericolo di frana

In questa notizia si parla di: rischio - milioni - idrogeologico - quasi

Collestrada, sfuma l’ampliamento: a rischio 800 posti di lavoro e addio a 125 milioni di investimento - Perugia, 11 maggio 2025 – Fumata nera per l’ampliamento del Centro commerciale di Collestrada, progetto da 125 milioni di euro, 25mila metri cubi e 600 posti di lavoro.

Crisi alimentari globali: oltre 295 milioni di persone a rischio fame nel 2024 - Oltre 295 milioni di persone in 53 Paesi e territori sul baratro di livelli acuti di fame con un aumento, nel 2024, di quasi 14 milioni sul 2023.

Ospedali a rischio collasso: per il governo una grana da 350 milioni (che potrebbero non bastare) - Una vera e propria corsa contro il tempo per evitare la chiusura di numerose aziende e il blocco delle forniture di dispositivi medici al nostro sistema sanitario.

Traffico estivo: bollino nero con quasi 6 milioni di veicoli in transito Vai su Facebook

Frane, alluvioni e valanghe: quasi tutta l’Italia è a rischio; Da Regione quasi 5,5 milioni per la prevenzione del rischio idrogeologico in Bergamasca; Dal 2010 l’Italia ha speso più di 5 miliardi contro il dissesto idrogeologico. Ma il rischio aumenta.

Dissesto idrogeologico, 5,7 milioni di italiani vivono in aree a rischio frane - Secondo il nuovo Rapporto Ispra 2024, 5,7 milioni di italiani vivono in zone a rischio frana. Scrive tg24.sky.it

Più zone a pericolo frana, 6 milioni di italiani a rischio - Nel 2024, il 94,5% dei comuni italiani è risultato a rischio frana, alluvione, erosione costiera o valanghe ed è aumentata del 15% rispetto al 2021 la superficie a pericolosità ... Segnala msn.com