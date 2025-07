Riprende l’estate mediterranea con sole e caldo senza eccessi

L’anticiclone delle Azzorre si riappropria del Mediterraneo centrale portando tempo stabile, soleggiato e caldo senza eccessi su tutta l’Italia meridionale. Nel corso dei prossimi giorni è previsto un cambiamento delle condizioni atmosferiche al Nord per l’ingresso di un nucleo di aria più fredda dalla Scandinavia che porterà i primi temporali nella giornata di venerdì. La . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Meteo Veneto: tra sole e qualche temporale con caldo senza eccessi - L’anticiclone proteggerà parzialmente il Veneto nei prossimi giorni, favorendo condizioni di tempo in prevalenza soleggiato al mattino, ma con formazione di instabilità nelle ore diurne sulle zone alpine.

Meteo Toscana: caldo sopra la media, ma senza eccessi. Le previsioni in vista di agosto - Firenze, 16 luglio 2025 – Un’estate calda, sì, ma senza eccessi. È quanto emerge dalle ultime tendenze elaborate dal Consorzio Lamma, che monitora l’andamento climatico in Toscana e fornisce aggiornamenti regolari su previsioni e scenari meteo.

Meteo, quando arriverà il caldo record? L'anticiclone africano e la nuova avanzata: le previsioni dei prossimi giorni - In questi ultimi giorni di luglio, l'anticiclone africano ha allentato la sua influenza sull’Italia con le giornate che sono più miti in gran parte della penisola e con mattine ... Lo riporta msn.com

Cuore, quali rischi con il caldo e come proteggerlo in estate - Durante i mesi estivi, le temperature elevate possono mettere a rischio il nostro cuore. Da ilmessaggero.it