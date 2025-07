Continuano i lavori di messa in sicurezza del reticolo idraulico minore sul territorio comunale di Casalgrande. Ieri mattina sono iniziati gli interventi di ripristino tombale del Rio Medici nel centro del paese. Opere che proseguiranno per alcuni giorni. Si tratta di operazioni certamente importanti per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. "Con queste attività – spiegano dal Comune – si riconferma l’impegno da parte dell’amministrazione, grazie anche all’importante apporto tecnico dell’ufficio lavori pubblici, volto a superare in modo concreto le criticità legate ai fenomeni di dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rio Medici, partiti i cantieri: "Intervento fondamentale"