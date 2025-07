Rimini meta ideale per una mini vacanza da ‘Dolce vita’ secondo il tabloid The Sun

Rimini, 30 luglio 2025 - La città di Rimini continua a farsi strada tra le destinazioni turistiche preferite dai viaggiatori internazionali. Stavolta è il celebre tabloid britannico The Sun a promuoverla come luogo perfetto per una breve fuga tra amiche, grazie a un mix vincente di cultura, gastronomia e divertimento. Nell’articolo firmato dalla giornalista Donna Smiley, pubblicato domenica 27 luglio sul sito del quotidiano e sul supplemento cartaceo Fabulous Magazine, Rimini viene raccontata come la perfetta incarnazione della Dolce Vita italiana. Il reportage nasce da un viaggio stampa organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna, che ha coinvolto sei giornalisti inglesi dal 15 al 19 maggio, in occasione del volo inaugurale British Airways da Londra-Heathrow a Rimini, attivo tre volte a settimana fino al 27 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini meta ideale per una mini vacanza da ‘Dolce vita’ secondo il tabloid The Sun

