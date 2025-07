Rigenerazione urbana fondi per Bucchianico e San Giovanni Teatino

Nuovi interventi di rigenerazione urbana in Abruzzo grazie a 10 milioni di euro assegnati a cinque Comuni della regione. Tra questi ci sono Bucchianico, che riceverĂ 900mila euro, e San Giovanni Teatino, al quale andranno 2,079 milioni di euro.I fondi sono destinati anche a Roccaraso (2,5. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

"Noi come C40 Cities ci occupiamo di lavorare con le città per far si che siano più verdi e inclusive.

Arte e rigenerazione urbana a Napoli Nord: fino al 23 maggio è possibile partecipare a "Milk (R)evolution", iniziativa promossa da Comunica Sociale e sostenuta dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakka, rivolta a giovani artisti dai 18 ai 35 anni.

"Noi come C40 Cities ci occupiamo di lavorare con le città per far si che siano più verdi e inclusive.

In Abruzzo, 10 milioni di euro sono stati assegnati a cinque comuni tra cui San Giovanni Teatino e Castel di Sangro per progetti di rigenerazione urbana con contributi fino al 100% dei costi.

La Regione Abruzzo assegna 10 milioni a 5 Comuni, con Roccaraso e Castel di Sangro in testa (2,5 milioni ciascuno).