Riforma voto di condotta secondaria | le nuove regole approvate dal CdM

Approvata dal CdM la riforma del voto di condotta nella scuola secondaria. Dal 20252026, la valutazione del comportamento degli studenti avrà un peso maggiore, con l’obiettivo di promuovere la responsabilità e il rispetto all’interno degli istituti scolastici, introducendo nuove regole per l’ammissione alla classe successiva e per le sanzioni disciplinari. Il nuovo valore del comportamento . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi in via definitiva i regolamenti che riformano il voto di condotta e la disciplina della valutazione degli studenti della scuola secondaria, dopo i pareri favorevoli espressi dal Consiglio di Stato. Le misure saranno piename Vai su X

