Riforma della Rai la maggioranza propone che il Cda sia eletto dal Parlamento Le opposizioni | Vogliono il controllo assoluto

Dopo mesi di attese e rimpalli, la maggioranza ha presentato il testo base per la riforma della Rai che, a partire dall’8 agosto agosto, dovrĂ adeguarsi alla legge Ue del Media Freedom Act. In particolare, è necessario che gli organi di governance siano eletti con procedure trasparenti, quindi lontano dalle logiche politiche. Eppure la proposta partorita dal centrodestra è quella di affidare l’elezione del Cda al Parlamento: “Tre membri eletti dalla Camera, tre dal Senato, in modo da avere una nomina con maggioranza piĂą ampia possibile come vuole l’Emfa”, ha spiegato il senatore Fi Roberto Rosso in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

