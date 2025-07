«Tutti abbiamo rinunciato a qualcosa e tutti abbiamo ottenuto qualcosa». Le parole del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio spiegano come la maggioranza, in tempi piuttosto brevi, sia riuscita a mettere a punto un testo base sulla riforma della Rai, mentre l’opposizione sta ancora “a carissimo amico”. La proposta unitaria del centrosinistra ancora non si vede. Giovedì è stato infatti presentato il testo del centrodestra, messo a punto dal relatore forzista Roberto Rosso, che ha visto la convergenza dei partiti della coalizione, mentre il tavolo delle opposizioni, che sta lavorando a una proposta unitaria da sottoporre poi come maxi emendamento, non ha ancora prodotto un risultato tangibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Riforma della Rai: così il centrodestra ha trovato la quadra