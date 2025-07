Riforma del voto in condotta via libera definitivo dal Cdm

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi in via definitiva i regolamenti che riformano il voto di condotta e la disciplina della valutazione degli studenti della scuola secondaria, dopo i pareri favorevoli espressi dal Consiglio di Stato. Le misure saranno pienamente operative a partire dall'anno scolastico 20252026, segnando un punto fermo nella costruzione di una scuola fondata sulla responsabilità e sul merito. "E' un segnale forte e chiaro: nella scuola italiana il rispetto per la persona e per le istituzioni è imprescindibile. Con questa riforma, il voto di condotta torna a essere un importante strumento educativo per far crescere cittadini responsabili e consapevoli.

Scrutini finali e voto in condotta: cosa cambia per la Secondaria di I grado - Con l’introduzione della Legge 150/2024, l’anno scolastico 2024/2025 vede un aggiornamento nella normativa relativa alla valutazione degli studenti nella scuola secondaria di I grado.

Scrutini finali e voto in condotta secondaria di II grado: cosa cambia - Con l’entrata in vigore della legge n. 150/2024, sono stati introdotti nuovi criteri per la valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Maturità 2025, voto in condotta decisivo per l’ammissione. PCTO e prove INVALSI tra i requisiti obbligatori - Circa 10 giorni all'inizio dell'Esame di Stato 2025. Mentre il Ministro Valditara promette cambiamenti per il prossimo anno, alcune novità sono già previste per quello in corso.

