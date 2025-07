Riforma del voto in condotta a scuola cos' è il compito di cittadinanza per chi è promosso col 6

Riforma del voto in condotta, via libera definitivo dal Cdm - ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi in via definitiva i regolamenti che riformano il voto di condotta e la disciplina della valutazione degli studenti della scuola secondaria, dopo i pareri favorevoli espressi dal Consiglio di Stato.

