Rifiuti arriva un’isola ecologica interrata

Svolta green a Milano Marittima: entro la prossima stagione farà il suo debutto una nuova isola ecologica interrata in viale Milano, all’angolo con via Rismondo. L’impianto prenderà il posto dei vecchi contenitori fuori terra per la raccolta del vetro. Il sistema, composto da cinque cassonetti a scomparsa, promette di migliorare sensibilmente la qualità del servizio sia per i residenti che per le tante attività commerciali della zona. Dopo la realizzazione di un primo impianto in via Nazario Sauro, questa seconda isola interrata punta a ridurre l’ingombro su strada, contenere i rumori e garantire maggiore sicurezza e decoro urbano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it