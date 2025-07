Ricci tra Conte e i pm | oggi l' interrogatorio E nelle Marche arriva Schlein

Il pendolo di Matteo Ricci oscilla tra la Procura e  Giuseppe Conte, in versione gup. I suoi collaboratori lo descrivono  "tranquillo e sereno". PerchĂ© il passaggio di oggi potrebbe rappr.

La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..." - Dopo Milano, la nuova tegola per il Partito Democratico e il centrosinistra arriva dalle Marche. Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e in pista per la presidenza della Regione, è stato raggiunto da un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta sull'affidamento di alcuni lavori pubblici.

Ricci, l’ora della verità : faccia a faccia col pm. Conte: “Vediamo cosa dice” - Pesaro, 30 luglio 2025 – “Non vedo l’ora”. Così aveva promesso Matteo Ricci ai suoi oltre mille sostenitori in Baia Flaminia.

Avviso di garanzia per Ricci, candidato del centrosinistra nelle Marche. «Indagine su lavori pubblici quando era sindaco». Conte: chiarisca per una campagna serena - L'ex sindaco di Pesaro: «Non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici di lavori, mi sono sempre fidato dei miei dirigenti»

Come anticipato dal @fattoquotidiano Conte ha reso noto che il M5S aspetterĂ interrogatorio del 30 luglio per decidere su appoggio a Matteo Ricci #M5S #Marche #Ricci Vai su X

“Sul sostegno a Ricci nelle Marche si aspetta il suo interrogatorio del 30 luglio” è la linea non ufficiale, ma preponderante che filtra dal Movimento. Con Giuseppe Conte, di umore sul nero costante, che per il secondo giorno consecutivo non si fa vedere alla C Vai su Facebook

Marche, Conte sull’interrogatorio di Ricci: “Se non risponde è un problema? A buon intenditor…” - Il presidente del M5s alla vigilia del faccia a faccia del candidato finito sotto inchiesta per concorso in corruzione: "Vediamo l’atteggiamento. Secondo ilfattoquotidiano.it

Conte, su Ricci aspettiamo l'interrogatorio di domani - Per l'inchiesta su Matteo Ricci "stiamo aspettando domani quando ci sarà l'interrogatorio. Riporta ansa.it