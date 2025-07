Ricci dai pm Ho chiarito tutto vado avanti E domani Conte scioglie la riserva sulle Marche

"Sono molto soddisfatto. Vado avanti", dice Matteo Ricci uscendo dalla caserma della Guardia di Finanza di Pesaro. "Ho risposto a ogni domand.

Matteo Ricci indagato nell’inchiesta su Affidopoli: “Ma vado avanti” - Pesaro, 22 luglio 2025 – Ora è ufficiale: anche Matteo Ricci è indagato nell’inchiesta su Affidopoli.

Affidopoli, Ricci: vado avanti: "Non mi faccio intimorire". Resta il rebus Cinque Stelle - "Se pensano di intimorirmi con una vicenda così, non hanno capito di che pasta sono fatto". Dove eravamo rimasti? A neanche ventiquattro ore dal video in cui comunicava di avere ricevuto un avviso di garanzia, l’eurodem Matteo Ricci torna in scena a Casabianca di Fermo, alla kermesse di Progetto civico Italia, rilancia e attacca il centrodestra, dopo avere incassato il sostegno di Pd e alleati, ma col rebus dei Cinque Stelle.

Regionali Marche, Ricci parla con i magistrati: spiegato tutto vado avanti