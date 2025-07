Ricci 5 ore dai pm | Ho risposto a tutto torno a fare campagna elettorale

Si diceva "tranquillo e sereno" e così è stato. Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, candidato del centrosinistra nelle Marche ha affrontato i pm ed ha risposto ad ogni domanda che il pubblico ministero Maria Letizia Fucci gli hanno sottoposto nelle 5 ore e mezza di interrogatorio. "Sono molto soddisfatto, ho risposto a ogni domanda .

Marche, Ricci interrogato per oltre cinque ore: «Soddisfatto, ho risposto a tutto» - Dopo oltre cinque ore di interrogatorio presso la caserma della guardia di finanza di Pesaro, Matteo Ricci, ex sindaco della città e candidato alla presidenza della Regione, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti: «Sono molto soddisfatto, ho risposto a ogni domanda e ho raccontato ciò che so rispetto ai fatti contestati e alla mia attività da sindaco», Ricci ha ribadito «la mia assoluta estraneità ai fatti e anzi ho apportato un contributo ulteriore per l’accertamento della verità ».

Renato Claudio Minardi torna in campo alle Regionali: «Le Marche meritano di più, ora servono fatti» Grande partecipazione a Fano per la presentazione della candidatura di Renato Claudio Minardi, al fianco di Matteo Ricci. Duro il giudizio sulla Vai su Facebook

