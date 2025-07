"Riabbiamo il Ponte a Cesa, anche se un pochino più stretto!". È con questa frase sarcastica, pubblicata sulla sua pagina social, che il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli ha commentato la riapertura del ponte lungo la Strada Provinciale 25, chiuso da alcune settimane per lavori urgenti. Un’espressione che, dietro l’apparente leggerezza, ha voluto sottolineare in modo critico le modalità con cui la Provincia di Arezzo ha gestito l’intervento, riaccendendo così la polemica sulla programmazione dei cantieri e sulla situazione della viabilità in Valdichiana. Il ponte è stato riaperto il 25 luglio scorso, ma solo a senso unico alternato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riaperto al traffico il ponte di Cesa. Agnelli avverte: "È un pò strettino". La vallata nella rete dei cantieri