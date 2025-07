Rhegium Jazz Orchestra concerto imperdibile a Porto Bolaro

Mercoledì 6 agosto, alle ore 21, la Filarmonica inizia il suo viaggio metropolitano da San Leo di Pellaro, con il concerto della Rhegium Jazz Orchestra, che si terrĂ nella splendida cornice del teatro all’aperto di Porto Bolaro, dove scoprirete una vista mozzafiato, che offre una prospettiva. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: rhegium - jazz - orchestra - concerto

