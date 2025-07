Restituire autorevolezza ai docenti anche con stipendi adeguati Così si valorizza la scuola | è nel Piano del MIM

Nel nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, recentemente pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, uno degli assi strategici individuati è dedicato alla valorizzazione della scuola e delle figure che ne fanno parte. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: piano - scuola - restituire - autorevolezza

Scuola e dipendenze, il piano Valditara per formare docenti sentinella e liberare i giovani dalle droghe: stanziato un milione di euro. Lo prevede il Decreto Scuola - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito il ruolo centrale della scuola nella prevenzione di ogni forma di dipendenza tra i giovani.

"Estendere il divieto anche in Europa". Smartphone a scuola, il piano di Valditara - "Proponiamo di eliminare il cellulare dalle scuole dell'Ue sicuramente fino a 14 anni, ma stiamo ragionando se non sia opportuno estendere ulteriormente questo divieto anche oltre, come qualche Paese europeo ha fatto: dati drammatici, l'impatto sullo sviluppo psico-emotivo, sulla concentrazione, sulla memorizzazione e sullo sviluppo della fantasia".

"Vietarlo anche in Europa". Smartphone a scuola, il piano di Valditara - "Proponiamo di eliminare il cellulare dalle scuole dell'Ue sicuramente fino a 14 anni, ma stiamo ragionando se non sia opportuno estendere ulteriormente questo divieto anche oltre, come qualche Paese europeo ha fatto: dati drammatici, l'impatto sullo sviluppo psico-emotivo, sulla concentrazione, sulla memorizzazione e sullo sviluppo della fantasia".

Restituire autorevolezza ai docenti, anche con stipendi adeguati. Così si valorizza la scuola: è nel Piano del MIM; Valorizzare la scuola per valorizzare i docenti e gli studenti; Valditara rilancia l'autorevolezza dei docenti: Non siamo una scuola di serie B, servono aumenti stipendiali e rispetto in classe.

Valorizzare la scuola per valorizzare i docenti e gli studenti - 2027, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito della più ampia riforma delle Pubbliche Amministrazioni, contenuta ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

Dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alle nuove regole anti-cellulare, Valditara: “I docenti erano dipendenti di serie B, ora ripristiniamo la loro ... - Per un Paese Normale" al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giusepp ... orizzontescuola.it scrive