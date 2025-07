Restano le zone rosse a Milano | il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensione

Il Tar della Lombardia ha deciso che resteranno attive le zone rosse istituite prima dello scorso Capodanno a Milano. I giudici hanno respinto la richiesta di sospensione del divieto, presentata da alcune associazioni e dalla Camera Penale di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Zone rosse a Milano, negata la sospensiva. I giudici: prevale l’ordine pubblico - Milano – Le zone rosse restano attive. I giudici del Tar hanno respinto la richiesta di sospensiv a avanzata dalla Camera penale di Milano, dalle associazioni Asgi e Naga e dall’avvocata di un trentenne gambiano che l’11 aprile si è visto recapitare dalla Polfer un ordine di allontanamento dalla Centrale.

