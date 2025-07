Replica La forza di una donna in streaming puntata del 30 luglio | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 30 luglio – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Arif invita Bahar e i bambini per un picnic e si uniscono a loro Enver, Ceyda e Yeliz. La giornata trascorre lieta tra i battibecchi fra Yeliz e Ceyda e la felicità dei bambini.

Anticipazioni 8 luglio: bahar aggredita nella forza di una donna - anticipazioni sulla puntata di la forza di una donna in onda il 8 luglio su canale 5. Una nuova puntata della serie turca La forza di una donna si appresta a essere trasmessa, promettendo colpi di scena e momenti emotivamente intensi.

La forza di una donna anticipazioni 16 luglio: Doruk salva Bahar dal carcere! - Nella puntata di mercoledì 16 luglio, Bahar riesce a evitare il carcere ma deve ora scoprire chi le ha teso una trappola: le anticipazioni di La forza di una donna.

La forza di una donna: Sinan si dichiara nelle anticipazioni del 2 luglio - anticipazioni sulla puntata del 2 luglio di “la forza di una donna” su canale 5. La prossima puntata della soap opera “La forza di una donna”, prevista per mercoledì 2 luglio su Canale 5, si preannuncia ricca di tensioni emotive, colpi di scena e scelte difficili.

