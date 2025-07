Renzi attacca Giuli | Ha tagliato il Bonus Cultura come uno studente fuori corso Era un vero investimento sui giovani

Matteo Renzi ha lanciato un attacco frontale al Ministro della Cultura Alessandro Giuli, accusandolo di aver tagliato 100 milioni di euro destinati al bonus diciottenni, la misura conosciuta come 18App. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: renzi - giuli - tagliato - bonus

Il Ministro Giuli ha tagliato ancora la 18App come il suo predecessore Sangiuliano e ora vuole venire a darci lezioni? Caro ministro, la cultura non è... Vai su Facebook

Renzi attacca Giuli: Ha tagliato il Bonus Cultura come uno studente fuori corso. Era un vero investimento sui giovani; Il ministro Giuli: “Sul cinema aperto a suggerimenti anche di chi ha solo il dito opponibile”; Cinema: Renzi a Giuli, ‘per destra cultura è mangiatoia e si attrezza a mangiarci’.

“Chi ha solo il dito opponibile”: scintille in Aula tra il ministro Giuli e Renzi, cosa è successo - Durante un'informativa al Senato, Alessandro Giuli e Matteo Renzi si scontrano sul cinema e sul taglio al bonus cultura. Come scrive newsmondo.it

Cinema: Renzi a Giuli, 'per destra cultura è mangiatoia e si attrezza a mangiarci' - "Oggi il ministro non ci ha regalato perle che in altre circostanze ha voluto condividere con noi", in passato ha detto che "Cinecittà era come l'Unione Sovietica. Segnala msn.com