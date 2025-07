Rende Lutto all’Università della Calabria | scompare il professor Giorgio Lo Feudo

L’Università della Calabria piange la scomparsa del professor Giorgio Lo Feudo, docente di Filosofia del linguaggio presso il Dipartimento di Studi Umanistici. La notizia della sua morte è stata accolta con profonda tristezza dalla comunità accademica e dagli studenti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di formarsi grazie al suo insegnamento. Intellettuale di grande spessore, Lo Feudo ha saputo coniugare l’attività di ricerca con una didattica appassionata e rigorosa, estendendo il suo impegno anche alla divulgazione culturale. La sua voce, sempre lucida e ispirata, ha saputo varcare i confini dell’aula universitaria per farsi spazio nel dibattito pubblico, contribuendo alla diffusione del pensiero filosofico in contesti ampi e trasversali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rende. Lutto all’Università della Calabria: scompare il professor Giorgio Lo Feudo

In questa notizia si parla di: feudo - università - calabria - professor

Unical in lutto, è morto il professore Giorgio Lo Feudo; La ricerca scientifica dell’UniCal dà nuovi strumenti per la tutela del Cedro di Santa Maria del Cedro DOP; «L’Alta Velocità in Calabria deve passare da Tarsia, altrimenti non serve a nulla»: tre prof e un tecnico bocciano il progetto ·.