Renault François Provost è ufficialmente il nuovo amministratore delegato

Dopo l’addio di Luca de Meo, passato a Kering, Renault ha ufficializzato la nomina di François Provost alla guida del gruppo automobilistico, affidandogli il ruolo di amministratore delegato per un mandato di quattro anni. Con oltre due decenni trascorsi all’interno dell’azienda, Provost, che finora aveva ricoperto la carica di responsabile degli acquisti, delle partnership e delle relazioni istituzionali, è stato scelto all’unanimità dal consiglio d’amministrazione. In un comunicato diffuso dal gruppo si legge: «è un dirigente di grande esperienza, che vanta ben 23 anni nel gruppo. Con un percorso di carriera internazionale dove ha svolto funzioni operative e strategiche, una conoscenza approfondita delle sfide del settore e la sua visione strategica, François Provost ha tutte le doti necessarie per proseguire ed accelerare la trasformazione di Renault Group, garantire la continuità dello sviluppo, soprattutto sui mercati internazionali e nelle partnership, capitalizzare sull’agilità strategica e mantenere alti requisiti di performance, sempre nel rispetto dei valori dell’azienda». 🔗 Leggi su Lettera43.it

