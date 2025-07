Regno Unito tutti i voli in tilt per un guasto tecnico | cosa è successo

I voli della Gran Bretagna sono andati in tilt per oltre mezz'ora a causa di un guasto tecnico con un temporaneo blocco dei decolli: lo ha fatto sapere dall'autoritĂ dell'aviazione civile precisando che l'intoppo è stato risolto, ma che restano numerosi ritardi da smaltire. Come invece fa sapere il National Air Traffic Service (Nats, l’operatore del controllo del traffico aereo), secondo cui il malfunzionamento si è verificato nel suo centro di controllo a Swanwick, dalle parti di Londra. La nota di Gatwick. Per garantire la sicurezza dei passeggeri sono stati limitati gli aeromobili in volo: l’ aeroporto di Gatwick ha comunicato che il problema ha interessato i voli in partenza da tutto il Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Regno Unito, tutti i voli in tilt per un guasto tecnico: cosa è successo

