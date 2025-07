Regione e Camera di Commercio sostegni per quasi 2,4 milioni per l’alluvione di primavera

FIRENZE – In arrivo i sostegni per l’alluvione di primavera da parte di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze. Definiti dalla giunta regionale gli elementi essenziali del bando di prossima apertura per sostenere le imprese colpite dagli eventi alluvionali dello scorso marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato. La somma complessiva stanziata è di quasi 2,4 milioni di euro: al milione e 970 mila euro della Regione si aggiungeranno ulteriori 400 mila euro provenienti dalla Camera di Commercio di Firenze, in base all’accordo di collaborazione siglato lo scorso maggio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

