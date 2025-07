Rebecca Baby la cantante dei Lulu Van Trapp a seno nudo dopo l’aggressione sessuale al concerto | La mia ribellione

“Resterò così fino a che non sarĂ normale essere così”. Una donna, a seno nudo. “Resterò così fino a che non sarò completamente desessualizzato stare così. Guarderete il mio seno fino alla fine del concerto”. Dopo un po’, pubblico, fan sotto il palco, “vedrete che non vi ricorderĂ piĂą il sesso. E sarĂ fantastico. Grazie per il sostegno”. Le luci del concerto tendono al verde. Rebecca Baby, la cantante della rock band francese Lulu Van Trapp, è al microfono in jeans e maglietta. La sua, prima che una provocazione, prima che una lezione: è una reazione. La reazione a un palpeggiamento subito durante lo show. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rebecca Baby, la cantante dei Lulu Van Trapp a seno nudo dopo l’aggressione sessuale al concerto: “La mia ribellione”

