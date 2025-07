Re Carlo la cognata identica a Diana | fu sconvolgente

Re Carlo è molto affezionata a sua cognata Sophie di Edimburgo, moglie di suo fratello Edoardo. Tra l’altro lei era la nuora preferita di sua madre, la Regina Elisabetta II. Ma in pochi ricordano il fatto che la Duchessa in passato era identica a Diana. Re Carlo, la cognata identica alla sua ex moglie Diana. Proprio il 29 luglio ricorreva l’anniversario di nozze tra Re Carlo e Diana. I due convolarono a nozze nel 1982. Il loro fu il primo vero royal wedding dei tempi recenti, ma come è noto non fu un’unione felice. I problemi iniziarono fin da subito, in luna di miele, quando Carlo passava piĂą tempo al telefono con Camilla che con sua moglie. 🔗 Leggi su Dilei.it

