Rbr, esordio in trasferta . Occhio alla trappola Milano.

di Loriano Zannoni Gentile, ma non troppo. Rimini trova Milano alla prima di campionato e sarà subito trasferta con diversi motivi d'interesse, con qualche ex e con tanta attenzione per evitare la trappola. Già , perché l' Urania non figura di certo tra le big, nelle griglie estive per la stagione 2025-2026, ma ha abbastanza qualità in attacco per mettere in difficoltà i top team della seconda serie italiana. Come Dole, appunto. Al netto di anticipi e posticipi per esigenze televisive, si giocherà domenica 21 settembre alle 18, in un impianto sempre bello e spazioso come il Palalido, ora Allianz Cloud.

