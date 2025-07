Rapinano un’anziana per un ciondolo d’oro | identificati quattro giovani

Attimi di terrore a Rocchetta Sant'Antonio: malviventi irrompono in un'abitazione e rapinano anziana - Questa mattina, intorno alle 4:30, a Rocchetta Sant’Antonio si è verificata una violenta intrusione ai danni di un’anziana residente.

Rapinano anziana per un ciondolo d’oro, in auto hanno pistola giocattolo e coltello: nei guai 4 giovani - I carabinieri di Ponte San Pietro hanno identificato e denunciato i responsabili di una rapina avvenuta mercoledì 23 luglio ai danni di una 79enne di Ambivere, aggredita in pieno giorno nelle vicinanze della sua abitazione.

