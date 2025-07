Rapinano anziana per un ciondolo d’oro in auto pistola giocattolo e coltello | nei guai 4 giovani

I carabinieri di Ponte San Pietro hanno identificato e denunciato i responsabili di una rapina avvenuta mercoledì 23 luglio ai danni di una 79enne di Ambivere, aggredita in pieno giorno nelle vicinanze della sua abitazione. L’anziana era stata avvicinata da un giovane con il volto coperto da una mascherina che, dopo una colluttazione, era riuscito a strapparle un ciondolo in oro, per poi fuggire con i complici a bordo di un’auto. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, i militari sono risaliti al veicolo usato per la fuga, identificando inizialmente un 19enne incensurato di Presezzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Rapinano anziana per un ciondolo d’oro, in auto pistola giocattolo e coltello: nei guai 4 giovani

