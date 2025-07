Rapina in pieno giorno in centro anziano trascinato a terra per alcuni metri

Ha tentato di rapinare un anziano in centro, facendolo cadere a terra. Per questo la polizia ha arrestato un 35enne italiano, pluripregiudicato, per il reato di tentata rapina aggravata.L'intervento è scattato intorno alle 18 di martedì 29 luglio 2025 grazie alla tempestiva segnalazione di un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

