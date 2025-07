Rapina ai danni di un Compro Oro fuga in monopattino

Sabato mattina, nella frazione di Sovigliana (Vinci), personale del commissariato di polizia di Empoli  ha tratto in arresto un 50enne nato a Lucca, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere in aggravamento dell’attuale misura degli arresti domiciliari emessa dalla Corte di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Rapina ai danni di due bengalesi. Tre in manette - La Polizia di Stato di Legnano ha arrestato un cittadino di nazionalità pakistana di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria altri due connazionali, accusati di rapina aggravata.

Perdifumo, 31enne arrestato per maltrattamenti e rapina ai danni della zia - Il 21 maggio, a Perdifumo (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP di Vallo della Lucania su richiesta di questa Procura nei confronti di un 31enne del luogo sottoposto ad indagini indagato per il delitto di maltrattamenti, rapina ed estorsione posti in essere in danno di una zia.

Il custode picchiato, i 100mila euro di danni: rapina in casa, Bernardini De Pace racconta - Il celebre avvocato ha una casa a Montemarcello, in provincia della Spezia. Malviventi si sono introdotti nella residenza minacciando e aggredendo la persona che gestisce l'immobile per conto del legale quando lei non c'è.

Rapina aggravata in un Compro Oro: arrestato un 50enne evaso dagli arresti domiciliari - L'uomo si sarebbe fatto aprire la cassaforte e consegnare denaro e oro dalla commessa, minacciandola con un coltello Evade dai domiciliari e rapina un negozio. Da 055firenze.it