Rapina a un compro oro | arrestato 50enne evaso dai domiciliari bottino da 36mila euro

Firenze, 30 luglio 2025 – Era giĂ agli arresti domiciliari, ma lo scorso 17 luglio è evaso, ha rapinato un negozio di compro oro minacciando la commessa con un coltello e si è dato alla fuga in monopattino con un bottino di circa 36mila euro in contanti e preziosi. Ora per lui si sono aperte le porte del carcere. L’uomo, 50 anni, originario di Lucca e giĂ noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato nella mattina del 26 luglio a Sovigliana, frazione di Vinci, dagli agenti del commissariato di Empoli. Su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla corte d’appello di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

