Raoul Bova tempestato di messaggi | circa 40 per ricattarlo

Federico Monzino ha rivelato che tra lui e Ceretti non c'era solo amicizia: si complica il caso Raoul Bova che nel frattempo vuole sporgere denuncia contro Ryanair e il Napoli. Questo caso potrebbe aprire il vaso di pandora su un sistema di ricatti in cui sono coinvolti i personaggi del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Raoul Bova, tempestato di messaggi: circa 40 per ricattarlo

Le conversazioni private tra l’attore Raoul Bova e la giovane modella Martina Ceretti, tra audio e messaggi affettuosi, sarebbero state sottratte illegalmente e diffuse in rete. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per tentata estorsione, dopo che Bova av Vai su Facebook

Raoul Bova e Martina Ceretti, gli audio compromettenti, le chat private e le minacce (da un numero spagnolo) s; Raoul Bova e Martina Ceretti, gli audio compromettenti, le chat private e le minacce (da un numero spagnolo) su Whatsapp; Raoul Bova sotto ricatto: «Posso farti del male. Non è il caso che venga fuori uno scandalo sui giornali». Il ruolo di Monzino, Corona e....

Raoul Bova, 40 messaggi in due giorni per fermare la pubblicazione degli audio a Martina Ceretti: le chat con il ricattatore - «Capisci che se tutto questo diventa pubblico e quindi lunedì arriva a Falsissimo è un problema? Come scrive leggo.it

Raoul Bova, i ricatti per l’audio hot: 40 messaggi inviati in 2 giorni. I dubbi sulle versioni di Martina Ceretti e di Monzino - Una conversazione andata avanti per due giorni, quella tra Raoul Bova e chi lo ricattava, fino a quando l’attore non ha deciso di andare a denunciare la tentata estorsione. Segnala ilmessaggero.it