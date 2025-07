Raoul Bova nel mirino | ricatto chat e gossip esplosivo

. Chat private e minacce: ecco cosa è successo davvero. Un messaggio su WhatsApp ha aperto un intrigo dai contorni sempre piĂą sfumati attorno a Raoul Bova, un nome che da tempo incarna il fascino sobrio e la riservatezza nel panorama italiano. La vicenda prende avvio da una relazione mai ufficializzata con Martina Ceretti, giovane modella e aspirante attrice di ventitrĂ© anni, che si intreccia con il legame di Bova con la compagna RocĂ­o Muñoz Morales. Il materiale privato, fatto di chat e audio, sarebbe passato nelle mani del pr milanese Federico Monzino, che il cinque luglio ha inoltrato quei contenuti a Fabrizio Corona, con l’intento di trasformare l’episodio in un vero e proprio caso mediatico attraverso il suo format “Falsissimo”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Raoul Bova nel mirino: ricatto, chat e gossip esplosivo

