Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, sarebbe accanto all’attore in questi giorni difficili, pronta a sostenerlo dopo lo scandalo causato dalla diffusione di chat e audio inviati all’amante Martina Ceretti. A svelarlo è il settimanale Chi che ha paparazzato l’attore durante una vacanza con le figlie a Terracina, sul litorale laziale. Raoul Bova con le figlie al mare. “L’ex Chiara Giordano lo sostiene”. Nelle immagini Raoul Bova si rilassa al mare con le figlie Alma e Luna, nate dal legame con Rocio Munoz Morales. L’attore sorride e gioca con le piccole, cercando di affrontare il caos di questi giorni dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Martina Ceretti, ma anche la tentata estorsione che ha portato all’apertura di un’indagine. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Raoul Bova, l’ex moglie Chiara Giordano lo sostiene, Rocio in chiesa con la madre

Dal set di Immaturi – Il viaggio a un amore durato oltre dieci anni: la storia tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales torna sotto i riflettori. Era il 2013 quando i due ufficializzarono la relazione, tra le polemiche nate dopo la separazione dell'attore da Chiara Giord

