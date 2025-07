Raoul Bova l’avvocato | Un padre solido Quaranta messaggi in 2 giorni per farlo cedere

Raoul Bova è finito nel tritacarne mediatico. Dopo la puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona dedicata all’attore e alla relazione con Martina Ceretti, si racconta un’altra storia: l’attore è stato ricattato, per evitare la diffusione dei vocali. Gabriele Parpiglia ha intervistato l’avvocato di Bova, David Leggi, per Affari Italiani: la situazione è spinosa e al momento gli inquirenti stanno indagando sui fatti. Raoul Bova, le parole dell’avvocato. Il web è diventato il territorio di tutti, ma i risvolti non sono sempre positivi, anzi: dopo lo scandalo della kiss cam, in cui abbiamo assistito al tracollo dei diretti interessati, anche Raoul Bova è finito nella macchina infernale dei meme, a seguito delle rivelazioni di Corona sulla relazione con Ceretti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Raoul Bova, l’avvocato: “Un padre solido”. Quaranta messaggi in 2 giorni per farlo cedere

Caso Bova, parla l'avvocato: "Raoul è un padre solido: non arretra dinanzi ai ricatti. Uno schermo o il web non sono sinonimo di impunità" - Chat private divulgate senza consenso e presunta estorsione: l'attore si è ritrovato vittima di un’aggressione mediatica senza precedenti. affaritaliani.it scrive

Come sta Raoul Bova dopo lo scandalo mediatico che lo ha coinvolto: cosa sta succedendo all’attore - Raoul Bova affronta una crisi mediatica mentre il suo avvocato difende la sua reputazione, denunciando la spettacolarizzazione della vita privata e l'impatto della violenza verbale sulla società ... Come scrive bigodino.it