Raoul Bova gate Monzino e l’ipotesi di un sistema per ricattare i vip | Ceretti voleva visibilità Ma lei nega | Nessun secondo fine

È un triangolo di accuse tra Fabrizio Corona, Federico Monzino e Martina Ceretti quello su cui la procura di Roma sta tentando di far luce. Il primo scarica la responsabilità degli audio e delle chat tra Raoul Bova e la modella 23enne sui due amici, il secondo ammette ma solo parzialmente, la terza nega tutto poi cede (anche lei solo parzialmente). In questa spirale viziosa, rimane ancora senza nome quel misterioso numero spagnolo che, tra l’11 e il 12 luglio, ha martellato il celebre attore romano con almeno 40 messaggi chiedendo denaro o «regali» per evitare di pubblicare le conversazioni intime tra i due amanti, poi diventate virali dopo la puntata di Falsissimo di Corona. 🔗 Leggi su Open.online

