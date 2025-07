Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales tra inchiesta e separazione | come stanno vivendo il momento più difficile

La separazione, le indagini e il caso delle chat. Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, protagonisti di una vicenda che ha coinvolto non solo la loro vita privata ma anche un'indagine della Procura di Roma, stanno attraversando un momento di grande difficoltà emotiva e familiare. Dopo la pubblicazione delle chat private che hanno scatenato un caso di tentata estorsione ai danni dell'attore, la coppia si trova a fare i conti con un caos mediatico che ha messo in discussione equilibri consolidati e ha segnato un punto di rottura nella loro quotidianità. La vicenda ruota attorno alla pubblicazione di alcune chat compromettenti che lo collegherebbero a un flirt con la 23enne modella Martina Ceretti.

La separazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales continua a essere al centro dell'attenzione mediatica, con nuove rivelazioni che alimentano il dibattito. Dopo le smentite ufficiali da parte dei legali delle due parti, emergono ulteriori dettagli che potrebbe

Rocío Muñoz Morales, finita al centro dell'attenzione nelle ultime settimane a causa della bufera mediatica scoppiata attorno ai tradimenti di Raoul Bova, smentisce la presunta crisi tramite il suo avvocato. Sul web, infatti, circolando da qualche giorno degli a

