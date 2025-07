rally la tappa finlandese grande occasione per i 5 pretendenti al titolo

Siamo pronti per entrare sempre pi√Ļ nel vivo del Mondiale Rally 2025. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, andr√† in scena l‚Äôattesissimo Rally di Finlandia, nono e sestultimo appuntamento del campionato WRC.¬† La 74a edizione della corsa scandinava si disputer√† sullo sterrato attorno a Jyv√§skyl√§ e metter√† sul piatto punti di capitale importanza per la lotta al titolo. Una rincorsa che si sta facendo sempre pi√Ļ incerta e vibrante. Qual √® la situazione di classifica? ¬†Arriviamo all‚Äôappuntamento del Rally di Finlandia con Ott Tanak davanti a tutti con 162 punti e una lunghezza di vantaggio su Elfyn Evans, dopo il sorpasso del Rally di Estonia. 🔗 Leggi su Oasport.it

