Raid notturno alla palestra Gold Fit | Il secondo in meno di due mesi e l’autore è sempre lo stesso

di Irene Puccioni Il modus operandi è lo stesso: con un sottile piede di porco forza la porta d’ingresso e svelto si dirige verso i distributori automatici di bevande e snack dove con un colpo secco riesce ad aprire lo sportello e ad arraffare monete e banconote. L’ultimo blitz alla palestra “ Gold Fit “ di via Salaiola è di martedì notte. Il secondo in meno di due mesi. "È lo stesso soggetto che mi ha distrutto la palestra lo scorso primo giugno – dice con una certa sicurezza la titolare, Alessandra Cuomo – L’ho riconosciuto dalle telecamere di videosorveglianza. Stavolta è venuto con un complice, ma per fortuna è suonato l’allarme e la vigilanza è arrivata subito (corpo Vigili Giurati, ndr) e sono scappati. 🔗 Leggi su Lanazione.it