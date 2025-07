Rai | Pd ' destra vuole pieni poteri altro che Media Freedom Act'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Siamo molto lontani dal Media Freedom act e dalla realtà . Il testo base presentato oggi dalla maggioranza dà di fatto pieni poteri ai partiti di governo, offrendo loro la possibilità di eleggersi da soli tutti i consiglieri di amministrazione e anche il presidente della Rai". Così una nota del capogruppo democratico nella Commissione di vigilanza Rai, Stefano Graziano.

Il mancato controllo e i pieni poteri al guru, la procura: «Era Ricci a ispirarlo» - PESARO Da una parte le utilità economiche ottenute dalla coppia Massimiliano Santini-Stefano Esposto; dall?altra il ritorno d?immagine per Matteo Ricci che, di fronte agli.

De Laurentiis, pieni poteri a Conte per rendere il Napoli non più una squadra di passaggio (Gazzetta) - De Laurentiis, pieni poteri a Conte per rendere il Napoli non più una squadra di passaggio (Gazzetta) Il ruolo di Aurelio De Laurentiis che ha spinto sin dal giorno della festa Antonio Conte a cambiare idea sul proprio futuro lavorativo.

Paganini conferma: «In giornata il comunicato ufficiale su Giuntoli. Pieni poteri a Comolli, sul futuro di Tudor…» - di Redazione JuventusNews24 Paganini: «In giornata il comunicato ufficiale su Giuntoli». Gli aggiornamenti sulla nuova rivoluzione societaria in casa bianconera.

Eccoci. Tra pochi minuti comincera' una nuova puntata di Freedom su Rete 4. Una puntata davvero molto ricca di contenuti che spero vi affascinera'. Tra i tanti argomenti entreremo in quello che è stato definito come il "teatro più piccolo del mondo". Una gemm Vai su Facebook

