Rai | Mattarella ' su designazione presidente da commissione Vigilanza quadro sconfortante'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Il Regolamento europeo sulla libertĂ dei media entrerĂ in vigore l'8 agosto -tra pochi giorni- e, da quel momento, le sue norme saranno applicabili: riguarderanno -fra l'altro- le questioni della indipendenza editoriale, i contenuti delle grandi piattaforme digitali, il funzionamento indipendente dei media del servizio pubblico. Quest'ultimo, è tema ancora piĂą delicato, e richiama la assoluta necessitĂ che le garanzie predisposte dalla legislazione siano attuate e non eluse. Il quadro offerto nella commissione parlamentare per l'Indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul tema di designazione del presidente della Rai è sconfortante. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rai: Mattarella, 'su designazione presidente da commissione Vigilanza quadro sconfortante'

In questa notizia si parla di: commissione - vigilanza - quadro - mattarella

Vigilanza Rai, la maggioranza diserta e salta per l’ottava volta l’elezione della presidente. Opposizioni: “Commissione bloccata da mesi” - Nuova fumata nera in Commissione di Vigilanza Rai, convocata questa mattina per la votazione sulla presidente della tv pubblica.

Voto presidente Rai 2025: salta ancora l’elezione, ottava fumata nera in Commissione Vigilanza - Per l’ottava volta salta il voto sul presidente Rai 2025. La maggioranza diserta la seduta, opposizioni all’attacco: “Commissione bloccata da mesi, intervenga il Parlamento”.

Striscia la Notizia contro Affari Tuoi: “Meccanismo da ludopatia”. Politici all’attacco, Bonelli: “Porterò il caso in Commissione di Vigilanza Rai” - “ Striscia la notizia ” torna a parlare di “ Affari Tuoi “, una nuova puntata della lunga storia, quella di una “guerra televisiva” a distanza.

Mattarella, su presidente Rai quadro sconfortante; Il Pnrr di Meloni: la vigilanza di Mattarella, il dossier riservato di Draghi. Nomi e cifre da monitorare.

Rai: Mattarella, 'su designazione presidente da commissione Vigilanza quadro sconfortante' - "Il Regolamento europeo sulla libertà dei media entrerà in vigore l'8 agosto - Secondo iltempo.it

Più che un monito. Mattarella: "Sconfortante la paralisi della Vigilanza Rai sul presidente" - Il Presidente della Repubblica sferza i partiti: "La libertà vive del funzionamento delle istituzioni, non della loro paralisi" ... Segnala huffingtonpost.it