Rai 1 il gran gol del calcio femminile

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Euro donne - Rai 1) Domenica sera si sono conclusi i Campionati Europei femminili di calcio con la vittoria dell’Inghilterra che in finale ha sconfitto la Spagna ai rigori. Per la Nazionale italiana un’ottima performance con la conquista della semifinale, battuta ai supplementari proprio dalle inglesi. Ma, oltre alla grande prova sportiva, va sottolineato lo strepitoso riscontro degli ascolti: la semifinale giocata il 22 luglio su Rai 1 in prima serata è stata vista da una media di 4.173.000 spettatori col 27. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rai 1, il gran gol del calcio femminile

